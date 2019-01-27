أكرم حسني في ضيافة أشرف عبدالباقي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أكرم حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من زيارته للفنان أشرف عبدالباقي، في كواليس إحدى عروض مسرحية «مسرح مصر».

وعبر أكرم حسني، عن تواجده إلى برفقتهم، قائلًا: «اتشرفت النهاردة بزيارة أصحابي وأخواتي وحبايبي نجوم مسرح مصر وعلى رأسهم الفنان الكبير الجميل أشرف عبدالباقي.. مسرحتين فيهم ضحك وخفة دم وتلقائية وتواصل غير طبيعي مع الجمهور.. اتبسطت جدا جدا.. ألف شكر».

يُذكر أن أكرم حسني شارك في بطولة فيلم «البدلة»، إلى جانب الفنان تامر حسني، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتصدر شباك تذاكر السينما ونال المركز الأول لأعلى إيرادات الأفلام في 2018.

كما شارك في بطولة مسلسل «الوصية»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نسبة نجاح كبيرة.

كما تعاقد أكرم حسني، مؤخرًاعلى بطولة فيلم «الأوضة الضلمة الصغيرة»،مع المنتج وليد منصور، الفيلم سيناريو وحوار هشام هلال، وفكرة وإخراج محمد سامي.

كما يخوض أولى تجاربه المسرحية وهى كوميديا «المدينة الفاضحة»، للمخرج مجدى الهوارى، تأليف حاتم حسين، على مسرح «كايرو شو»، والمقرر عرضها في منتصف عام 2019، ويشاركه فيه عدد من النجوم.