كيلى جينر ترويج لمكياج الفلانتين.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اختارت النجمة والعارضة الأمر يكية الشهيرة كيلي جينر، الظهور بلوك من القرن الماضى يعود للعشرينيات، وذلك للدعاية إلى مجموعتها الجديدة لمكياج عيد الحب “الفلانتين”، حيث لا تترك كيلي جينر، مناسبة إلا وتصدر لها مكياج يحمل الماركة الخاصة بها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 21 عاما، كيلى جينر ظهرت بملابس حمراء مع حذاء وشعر بنفس اللون، واعتلت الحروف البراقة لاسمها فى مشهد مأخوذ من الفيلم الاستعراضى الشهير Chicago، حيث قامت به الممثلة رينيه زيلوجر فى الفيلم، وينتظر معجبيها الإعلان عن المجموعة الجديدة اليوم، قبل طرحها رسمياً فى الأسواق 1 من فبراير 2019.

وتذكر نظرة كيلى المثيرة ووضعها فى الصورة الدعائية بمشاهد الممثلة رينيه زيلوجر فى أغنية روكسى التى جائت ضمن أحداث فيلم شيكاغو الحائز على جائزة الأوسكار عام 2002.

وكانت كيلي جينر، قد أرادت أن تنتقم، وذلك بعد هزيمتها هزيمة ساحقة وتنحيها عن المركز الأول حصدا للإعجابات فى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن طريق صورة لـ “بيضة” تم نشرها من إحدى الحسابات، حيث قامت كيلي جينر، بنشر فيديو لانتقامها وهى تكسر البيضة وتطهوها على الأسفلت.

نجمة برنامج Keeping up with the Kardashians، قد نشرت فيديو رفع من مستوى المنافسة بينها وبين “البيضة” ووصلت صورة الأخيرة لـ 28 مليون إعجاب، بفارق 10 مليون إعجاب عن الصورة التى تربعت بها كيلي جينر، فى المركز الأول.