ليلى علوى رئيس لجنة تحكيم «مهرجان أسوان لأفلام المرأة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن تشكيل لجنتى تحكيم مسابقتى الفيلم الطويل والقصير، خلال الدورة الثالثة للمهرجان، والتى ستعقد فى الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.

ومن جانبها قالت المخرجة هالة جلال، المدير الفنى للمهرجان، إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل ترأسها النجمة المصرية ليلى علوى، والتى سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم فى مهرجانات دولية منها مهرجان أبوظبى لأفلام البيئة وقرطاج فى تونس، ودمشق فى سوريا والقاهرة السينمائى.

هالة جلال أضافت قائلة: تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل فى عضويتها المنتج الفرنسى الشهير جاك بيدو، وإلياس خلاط، مؤسس ورئيس مهرجان طرابلس السينمائى من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين، المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتى. وأوضحت أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ترأسها المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم فى عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزى والمخرج الأردنى يحيى العبد الله.

وكانت إدارة مهرجان أسوان، قد طرحت مؤخرا بوستر دورتها الثالثة الذى قام بتصميمه الفنان السكندرى هشام على، ويعتمد البوستر على إبراز عدد من العناصر الهامة أولها شعار المهرجان وهو على شكل وجه امرأة.