انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: كاظم الساهر يلحن نشيداً وطنياً مقترحاً للعراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 05:26 مساءً - نشر النجم العراقي الشهير كاظم الساهر، على صفحته على "تويتر" مقطعاً مصوراً لأغنية له تمنى أن تصبح نشيداً وطنياً للعراق.

وكان الساهر وافق في نوفمبر الماضي على مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لاعتماد أغنيته "سلام عليك على رافديك" نشيداً وطنياً للعراق، لكنه اشترط موافقة مجلس النواب العراقي بشكل رسمي.

وفي مقابلة له مع "بي بي سي" يوم الجمعة الماضي، قال إنه يتمنى أن تعتمد أغنيته وهي من ألحانه وكلمات الشاعر أسعد الغريري نشيداً وطنياً، وعبر عن سعادته لدعم الجمهور العراقي لهذا المقترح.

وأكد الساهر أنه لم يتلق أي اتصال من المسؤولين العراقيين بشأن اعتماد الأغنية، لكنه أشار إلى أنه "أجرى توزيعاً جديداً لها مع الفرقة السيمفونية الأوكرانية"، ويتشرف بأن تكون نشيداً وطنياً لبلاده.

يشار إلى أنه بعد عام سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تم اعتماد أنشودة "موطني" نشيداً وطنياً، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان اللبناني محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمداً حتى اليوم.