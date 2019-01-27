شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جوائز "ساج" الأمريكية خلال ساعات والان مع التفاصيل

تُعلن نقابة الممثلين الأمريكية الفائزين بجوائز (ساج)، الأحد، في لوس أنجلوس، التي تعتبر مؤشرا كبيرا لمكافآت الأوسكار، وفقا للعين الإخبارية.

ويعتبر فيلم "إيه ستار إز بورن" A Star Is Born الأوفر حظا للفوز بجوائز "ساج" في لوس أنجلوس، التي تعتبر مؤشرا كبيرا لمكافآت الأوسكار.

ويعتبر فيلم "إيه ستار إز بورن"، بطولة برادلي كوبر وليدي جاجا، الأوفر حظا للفوز بجوائز "ساج"، وهو إعادة لعمل يرجع للعام 1937، ومرشح في 4 فئات متقدما على "بلاكككلانسمان"، من إخراج سبايك لي، الذي يتمتع بحظوظ كبيرة أيضا بحسب خبراء هوليوود.

ويتنافس الفيلمان خصوصا في فئة أفضل طاقم، الموازية لجائزة أفضل فيلم على صعيد الأوسكار.

والمفارقة في النسخة الـ25 لهذه الجوائز، أن فيلم "روما" للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، والمرشح في 10 فئات في الأوسكار غائب كليا عن جوائز ساج.

ونال "ذي فايفوريت" (10 فئات في الاوسكار) 3 ترشيحات في جوائز ساج.

وجوائز ساج غير معروفة مثل جولدن جلوب، لكنها تعتبر مؤشرا أفضل للأوسكار، لأن 1200 من أعضائها يصوتون أيضا في إطار الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها المانحة لأعرق الجوائز السينمائية (6 آلاف عضو).

في حين أن نسبة 48% فقط من الأفلام الفائزة بجائزة ساج فازت بعدها بأوسكار أفضل فيلم، فإن النسبة على صعيد التمثيل أعلى بكثير مع 79% لدى الرجال و75% لدى النساء.