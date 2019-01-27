شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام في البرتغال والان مع التفاصيل

اكتشف علماء آثار برتغاليون مقبرة رومانية كبيرة قرب أحد أشهر مطاعم لشبونة، تضم هياكل عظمية تعود إلى ألفي عام، وآثارا أخرى، وفقا للعين الإخبارية.

ونقب العلماء قرب مطعم (سولار دوس بريسونتوس)، الذي تأسس عام 1974 في مركز لشبونة التاريخي، بعدما قرر ملاكه توسيعه.

ولاستخراج موافقة على التوسعة، طلبت سلطات المدينة من فريق من علماء الآثار إجراء مسح للمنطقة، وبالفعل بدأوا العمل في الموقع منذ عام 2016.

وقال عالم الآثار نونو نيتو، بشركة نيوبيكا التي نفذت التنقيب على عمق نحو 6 أمتار: "ما عثرنا عليه كان مفاجأة كبيرة، مستوى الحفظ رائع ومجموعة الآثار خرافية".

وتبين أن المقبرة تضم 25 هيكلا عظميا، و35 قطعة من الرفات المحروقة، وقطعا من الفخار وعملات كانت تستخدم في مراسم الدفن.

ونقلت كل الآثار إلى مختبر الأبحاث بالشركة، التي نقلتها فيما بعد إلى مجلس المدينة.

وبدأ العمل بالفعل في توسيع المطعم. وعلى الرغم من تأخر ذلك، فإن أصحاب المكان ينظرون لاكتشاف المقبرة الرومانية بإيجابية، ويأملون في عرض بعض القطع الأثرية في المستقبل.