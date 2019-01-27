شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يعيد إحياء تجربة "المسرح للجميع" بـ3 عروض جديدة والان مع التفاصيل

يقدم الفنان المصري محمد صبحي 3 مسرحيات أسبوعيا خلال الفترة المقبلة بمصر، يحيي من خلالها فكرة مهرجان المسرح للجميع، ومن المقرر عرض كل مسرحية يومين في الأسبوع.

وقال صبحي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه افتتح العام الجديد بمسرحية "خيبتنا"، ومن المقرر أن يعيد تقديم مسرحية "غزل البنات"، التي قدم منها 3 مواسم ماضية، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف أنه يجري حاليا بروفات مسرحية "هنوريكم النجوم في عز الظهر" الجديدة، كتابة وإخراج مجموعة من الوجوه الشابة.

وقدم صبحي تجربة موسم المسرح للجميع من خلال مسرحيات "كارمن" و"لعبة الست" و"سكة السلامة"، ثم توقف لفترة ليعود مرة أخرى بقوة في موسم 2019.