فيلم Glass يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثانى بـ 113 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تصدر فيلم الدراما والأكشن Glass، شباك التذاكر للأسبوع الثانى على التوالى فى دور العرض العالمية والمحلية بعائد إيرادات بلغ 59 مليون دولار محليا وحوالى 54 مليون دولار دوليا منذ طرحه فى 18 يناير الماضى.
ومن المرجح أن يشهد الفيلم انخفاض فى رصيد الإيرادات بنهاية هذا الأسبوع بعد طرح فيلم he Kid Who Would Be King فى أكثر من 3521 دور عرض داخل أمريكا، والمقرر أن يشهد اقبالا كبيرا فى عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.
الفيلم من بطولة بروس ويليس، وجيمس ماكافوى، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، وسبينسر تريت كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث، ومن تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان.
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