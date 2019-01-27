انتقادات صادمة لفيلم ملك البوب مايكل جاكسون

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعالت الصيحات المعارضة فى فترة الاستراحة من قبل النقاد والصحفيين فى العرض الخاص لفيلم "Leaving Neverland" الجديد عن ملك البوب الراحل "مايكل جاكسون"، بمهرجان صندانس السينمائى الذى يقام فى ولاية أوتاه الأمريكية، والذى يسرد حياته الجنسية ويتهمه بالتحرش الجنسى بالأطفال ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى.

الفيلم أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والمعارضة للمحتوى الذى يضمه، البالغ مدته أربعة ساعات، الذى يضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهم جنسياً من قبل ملك البوب الراحل عندما كان يبلغان 7 و 10 سنوات.

وسرعان ما تداول الكثير من النقاد آرائهم الشخصية فى الاستراحة الأولى للفيلم، وكتب كيفين فالون مراسل صحيفة "ديلي بيست" تغريدة عبر حسابه قائلاً: "بغض النظر عما تظن حول الفيلم أو كنت على علم به، فإن محتوى هذا الفيلم أكثر إزعاجا مما يمكن تخيله، ومرة أخرى، نحن في منتصف الطريق فقط".