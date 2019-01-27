رانيا يوسف تقرر مقاضاة بعض الجهات

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، بيانا إعلاميا، يوم الخميس، يحمل تهديدا لبعض الجهات.

أعلن المكتب الإعلامي لرانيا يوسف، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

وأكد أنه لن يتم التساهل مع أي شخص أو جهة تساعد بنشر أية مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيا.

وأغلقت رانيا يوسف باب التعليقات على بيانها الإعلامي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وذاع صيت رانيا يوسف خلال الأشهر الماضية، بعد أن أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالفستانين اللذين ارتدتهما في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، وفي حفل جوائز مجلة "دير جيست".

وتنشغل رانيا يوسف حاليا بتصوير مسلسلين لعام 2019، هما "دماغ شيطان" من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويشاركها البطولة فيه الفنان باسم سمرة؛ و"عش الدبابير" من إخراج عادل الأعصر.