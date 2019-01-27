خاص- راغب علامة وإحسان المنذر: صداقة العمر وأعمال خالدة

التقى السوبرستار راغب علامة بصديق العمر المؤلف الموسيقي الكبير إحسان المنذر.

ونشر “علامة” صورة على حسابه على انستغرام من اجواء اللقاء وكتب “مع صديق العمر الموسيقار إحسان المنذر”.

وفي معلومات خاصة لموقعنا علمنا ان اللقاء كان لتجديد عهد الصداقة بينهما، اضافة الى التطرق لأعمال فنية قادمة.

نشير ان احسان المنذر سبق ان لحن أجمل الأعمال لراغب علامة منها “بكرا بيبرم دولابك” و “لوشباكك عشباكي” و “الكتب العتيقة”.

ولا زالت هذه الاغنيات تُطلب من السوبرستار في حفلاته خاصة انها موجودة في ذاكرة الجمهور العربي ويرددها حتى كتابة هذه السطور.

وفي حال اجتمع الثنائي من جديد بعمل سيكون دون ادنى شك قنبلة فنية من الطراز الرفيع.

نذكر ان راغب علامة يستعد لإحياء حفلتين فنيتين في الأيام المقبلة، حيث سيعتلي مسرح المجاز فيالشارقة، بتاريخ 8 شباط فبراير القادم ليقدم للجمهور مجموعة من إبداعاته الفنية القديمة والجديدة،ضمن سهرة فنية مميزة في عالم الأغنية العربية.

ثم يسافر “علامة” الى الارن يلتقي محبيه ليلة عيد الحب بحفلة فنية سيحييها في العاصمة عمّان فيفندق شيراتون عمّان – الاردن بتاريخ 14 شباط/فبراير المقبل.