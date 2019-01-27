كينان أميرزالي يتعاقد لإنتاج مُسلسل "آكشن".. ويبحث عن "بطلة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "المحافظ" من بطولة النجم التركي شاتاي أولسوي وإنتاج شركة نتفليكس العالمية، قررت الشركة الاستمرار بإنتاج المسلسلات التركية لتتعاقد مع الفنانة التركية بيرين سات من أجل مسلسل خيالي جديد من إنتاجها.

وانتشرت مؤخرًا أخبار عن تعاقد نتفليكس مع الفنان كنان أميرزالي أوغلو لإنتاج مسلسل ينتمي إلى نوعية الآكشن، ويجري البحث حاليًا عن بطلة تُشاركه العمل.

وعلى صعيد مختلف، كان النجم التركي كينان أميرزالي نفى مؤخرًا خضوعه لأي عمليات تجميل بعد قيام عدد من الصحافيين بتوجيه سؤال له عند خروجه من إحدى العيادات، وأكد أميرزالي في رده أنه تواجد في العيادة لأسباب صحية، مُعلقًا: "عندما كان عمري 20 عاما لم أفعلها وأخضع لأي عملية تجميل لأقوم بها حاليًا".

ورفض أميرزالي التعليق على أخبار انفصاله عن زوجته ولم يقم بإجابة الصحافيين عن هذا الأمر، خصوصًا بعد انتشار العديد من الشائعات حول انفصالهما، إلا أن صحيفة Gazette كانت قد كشفت أن النجم التركي أهدى زوجته سيارة بورش وصل سعرها إلى 2 مليون ليرة تركي أي ما يقارب الـ400 ألف دولار أمريكي؛ ما يؤكد متانة علاقتهما.