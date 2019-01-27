جُمهور مُسلسل "Friends" يخوض تحدي الـ 10 سنوات على طريقته الخاصة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالرغم من مرور سنوات طويلة على انتهاء الموسم العاشر منه إلا أن مسلسل Friends ما زال يحظى بشعبية كبيرة جدًا ونجاح مُلفت جعل من أبطاله نجوما على مدار سنوات طويلة جدًا.

وبالرغم أيضا من أن غالبية نجوم المسلسل لم يحققوا أي شهرة أو نجاح خارج العمل باستثناء النجمة جنيفير أنيستون، والنجمة كورتني كوكس، إلا أن أسماء الأصدقاء "جوي، راتشيل، روس، فيبي، مونيكا، تشاندلر" عالقة في تاريخ وأذهان الجمهور.

وبمناسبة تحدي الـ 10 سنوات، قرر جمهور المسلسل أن يخوض هذا التحدي على طريقته الخاصة؛ إذ قام أحد المواقع بنشر صورة تجميعية مُتداولة للأصدقاء الـ6 من فترة المراهقة؛ لأن الموسم الأول منه عُرض قبل أكثر من 10 سنوات، ولذلك لجأ مُحبو المسلسل إلى فترة المراهقة.

وظهر الأصدقاء في الصورة من فترة المراهقة بأشكال مختلفة خصوصًا الشباب، والذين بدوا مختلفين جدا باستثناء تشاندلر "ماثيو بيري"، أما الفتيات فظهرن بشكل لم يختلف كثيرًا عن فترة الشباب أي الموسم الأول من المسلسل.

ولم يتوقف الأمر عند هذه الصورة، حيث قام واحد من محبي المسلسل بنشر صورة من طفولتهم.

يُذكر أن مسلسل Friends حقق نجاحا وشهرة كبيرين خلال مواسمه الـ 10 وما زال أبطاله يجنون الأرباح منه، ويعرض المسلسل قصة 6 أصدقاء وهم روس "ديفيد شويمر"، جوي "مات ليبلانك"، تشاندلر "ماثيور بيري"، فيبي "ليسا كوردو"، مونيكا " كورتني كوكس"، وراتشيل "جينفير أنيستون".