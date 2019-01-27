هُدى قطّان تتخلص من "فيلر الشفاه".. وتؤكد: يُشبه ألم الولادة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من قيامها بحقن شفتيها لمدة عشر سنوات، لم تكن هدى قطان أبدا راضية عن النتيجة، حيث أوضحت صاحبة الاسم الشهير في عالم المكياج "هدى بيوتي" خلال فيديو نشرته على "يوتيوب" أنها قامت بحقن شفتيها في العام 2009 عندما لم يكن ذلك رائجا بشدة وقتها، واستمرت في ذلك حتى الآن.

لكن هدى لم تكن سعيدة بالنتيجة رغم زيارتها لأشهر العيادات، وذلك لأن شفتيها بدأتا تصبحان منتفختين بشكل سيء.

وأضافت هدى أن الشفاه تكون حسنة المظهر في المرات الأولى لكن مظهرها يسوء تدريجيا وكأن الحشو يتحرك تدريجيا؛ ما يدفع الكثيرات للتخلي عن حقن شفاههن بعد فترة وهو ما قررت فعله.

وعلى الرغم من الألم الشديد الذي سببه التخلص من الحشو والذي شبهته هدى بألم الولادة، إلا أنها أعربت عن سعادتها الشديدة بمظهر شفتيها الطبيعيتين.