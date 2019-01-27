ما نأكله ليس الموز الحقيقي.. أغرب 5 حقائق عن هذه الفاكهة

إن فاكهة الموز واحدة من أكثر الفواكه التي تحتوي على كمية كثيفة من المُغذيات ، كما أنها واحدة من أغنى مصادر البوتاسيوم ، وهناك الكثير من الحقائق والفوائد التي مازال يجهلها الكثيرون عن فاكهة الموز .

أغرب الحقائق عن فاكهة الموز :

– الموز المُستنسخ :

هناك أنواع كثيرة من الموز البري يصل عددها إلى عدة آلاف ، إلا أنه 99 % من الموز الذي يُباع في البقالة المحلية يتطابق وراثياً لنوعية واحدة من الموز ، فعلى وجه التحديد فإن الموز الأصلي ينتمي إلى موز غروس ميشال ، و يُعتبر هذا النوع هو الأفضل من ناحية المذاق ، ولكنه لسوء الحظ قد تعرض للفطريات التي أدت إلى القضاء عليه ، لذلك تم اللجوء إلى ما تبقى من بذور غروس ميشال القديمة من أجل إعادة زراعتها من جديد ، و هكذا تم الحصول على أنواع مستنسخة من الموز .

ونتيجة حدوث الكثير من الإستنساخ في ثمار الموز ، بدأت تظهر الكثير من البقع السوداء في وسط الموز ، ولم تعد أشجار الموز الجديدة تحمل بذور و اقتصرت فقط على وجود هذه البقع ، وأصبحت الكثير من الأنواع والأصناف غير مستساغة أو تفتقر إلى المذاق الحلو للموز ، و لم يعد هناك ما هو أفضل من موز كافنديش فقط لا غير .

– أشجار الموز مهددة بالإختفاء :

يوجد حقيقة لا يعرفها الكثيرون عن الموز ، وهي أن انواعه مهددة بالإنقراض والإختفاء تماماً في أي لحظة ، لأن ببساطة الفطريات التي تسببت في القضاء على بذور غروس ميشيل ، قد تقضي في أي لحظة على الأنواع المُستنسخة من الموز ، وبالتالي فإن هذه الأنواع المستنسخة ، والتي تُسمى علمياً بمجموعة كافنديش ، تحت خطر دائم .

– يعتبر الموز أحد أنواع العوزات :

العوزة هي أحد أنماط الثمرة و تسمى ” True berry “، و يعتبر الموز من العوزات وهذا يُفسر لماذا مركز الموز يتشابه كثيراً مع الكيوي ، حيث يصنف كليهما على أنه عوزة ، و من الأمور الأكثر غرابة أن شجرة الموز ليست شجرة على الإطلاق بل هي عشبة ، وبالتالي فإن فاكهة الموز هي في الأساس عوزة ولكن جذوعها من الأعشاب ، و هذا في الواقع مزيج فريد من نوعه .

– الموز فاكهة مُشعه :

إن فاكهة الموز غنية جداً بالبوتاسيوم ، وتحديداً بوتاسيوم -40 ، وهذا النوع من البوتاسيوم من النظائر المُشعة من البوتاسيوم ، مما يعني أن الموز مُشع ، ويشاركه في هذه الصفة الفريدة البطاطا والمكسرات البرازيلية ، وحبوب الفاصوليا وغيرها من المكسرات ، ومن الأمور الأكثرغرابة ، أن هناك الكثير من الحيوانات تستطيع أن ترى في نطاق الأشعه فوق البنفسجية ، وهذا هو السبب في قدرتهم على إختيار الموز .

– شجرة الموز هي أكبر عُشبة في الكوكب :

من الناحية العلمية يُصنف نبات الموز كزهرة عُشبية ، كما أنه أضخم نبات عشبي موجود على سطح الأرض ، و لا ينمو الموز على الأشجار حيث بدلاً من ذلك فهو ينمو من بنية الحذر ثم هذا الهيكل الجذري يستمر في النمو على الجذع الموجود فوق سطح الأرض .