تعرفي على الفنانة الوحيدة التي هنأت ريهام حجاج بزواجها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عانت الفنانة ريهام حجاج طوال الفترة الماضية من تجاهل الوسط الفني لها بعد أن أعلنت زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث لم يفكر أحد في تهنئتها رغم أنها تعاملت طوال الفترة الماضية مع عدد كبير من النجوم .

لكن الفنانة مها أحمد قررت كسر هذه القاعدة، وحرصت على تهنئة حجاج وكتبت لها على إنستجرام: "مبروك ألف مبروك عايزين بيبي قمر زيك "، بينما حرص بعض النجوم على عمل إعجاب على ما نشرته ريهام مؤخرًا بعد أن أكدت أنها لم تخطف طليق ياسمين عبد العزيز كما يدعي البعض وهؤلاء النجوم هم خالد سليم ونسرين إمام ودانا حمدان .

و يبدو أن هناك عدد كبير من النجوم يتضامن مع ياسمين عبد العزيز وظهر ذلك بوضوح بعد تجاهل الكثير من الفنانين لتهنئة ريهام حجاج، بينما حرص الكثير من الفنانين على حضور حفل عيد ميلاد ياسمين والذي أقامتها مؤخرًا .