تكريم لطفي بوشناق في دبي

بعد تكريمه من قبل لجنة مهرجان الزمن الجميل الذي يقام كل عام في بيروت، كرّم مجلس الاعمال الفلسطيني النجم التونسي لطفي بوشناق في دبي داخل الجامعة الاميركية في الشارقة.

حضر الاحتفال من لبنان كضيوف شرف المهرجان التكريمي كل من الشاعر الكبير طوني ابي كرم والفنان الكروان وعد بركات الذي لطرح اغنية منفردة جديدة كلمات ابي كرم ولحن الجزائري نوبلي فاضل، اما التوزيع فهو للتونسي محسن الماطري.