تكريم لطفي بوشناق في دبي

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Jan 27, 2019
بعد تكريمه من قبل لجنة مهرجان الزمن الجميل الذي يقام كل عام في بيروت، كرّم مجلس الاعمال الفلسطيني النجم التونسي لطفي بوشناق في دبي داخل الجامعة الاميركية في الشارقة.
حضر الاحتفال من لبنان كضيوف شرف المهرجان التكريمي كل من الشاعر الكبير طوني ابي كرم والفنان الكروان وعد بركات الذي لطرح اغنية منفردة جديدة كلمات ابي كرم ولحن الجزائري نوبلي فاضل، اما التوزيع فهو للتونسي محسن الماطري.
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