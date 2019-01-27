هذه قيمة ما دفعه ديفيد وفيتكوريا بيكهام للضرائب في 2018.. مبلغ خيالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت بيانات وتقارير صادرة حديثاً عن أن النجمين ديفيد وفيكتوريا بيكهام من بين أكثر الأشخاص الذين يدفعون ضرائب في بريطانيا؛ إذ تبين أنهما دفعا العام الماضي مبلغاً قدره 12.7 مليون استرليني (نحو 16 مليون دولار أمريكي)!

وانضم الزوجان بذلك لأبرز دافعي الضرائب هناك من أمثال سير ستيليوس هاجي-لوانو، مؤسس شركة ايزي جيت، الذي قام بسداد 20.7 مليون استرليني، عائلة ووربيرتون التي دفعت 14.5 مليون استرليني والعائلة المالكة لسلسلة متاجر B&M التي دفعت 25.6 مليون استرليني.

واعتلى القائمة التي أعدتها صحيفة "تايمز" لأبرز دافعي الضرائب في بريطانيا ستيفن روبن، مالك شركة JD Sports Fashion، ولفتت صحيفة "مترو" إلى أن استمرار نجاح ديفيد وفيكتوريا في مجاليهما، ساهم في تعزيز ثروتيهما بشكل كبير، وما يزالان يحصدان ثمار ذلك.