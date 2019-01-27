أول تحرك رسمي من رانيا يوسف ضد مروجي "الفيديو الإباحي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقدمت الفنانة المصرية رانيا يوسف اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول قام بتحميل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به شعبان سعيد محامي رانيا يوسف، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ"يوتيوب" يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

وتابع أنها تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو إباحي قالوا إنه للفنانة المصرية رانيا يوسف، وانتشر كالنار في الهشيم، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الساخنة أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي والتي قادتها إلى ساحات المحاكم.