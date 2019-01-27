بدرية أحمد تعلن انتهاء أزمتها المالية.. وتنشر فيديو المساعدات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد عن انتهاء أزمتها المالية، التي كادت أن تُعرّضها للطرد من منزلها بسبب إفلاسها.

وشاركت بدرية صورة لها عبر إنستغرام، بيّنت فيها بدء حل مشكلة أزمتها المالية، وأرفقته بتعليق قائلة: "ما عاش اللي يذل بنت زايد وبو خالد عايش"، حيث أشارت إلى مساعدة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، لها، وعدم رضاه عن تعرضها للتشرد والطرد من منزلها بسبب الديون.

كما نشرت الفنانة الإماراتية مقطع فيديو، صوّرت من خلاله المساعدات التي وصلت إليها، ووجّهت رسالة إلى بعض الأشخاص، قائلة: "زي ما قلت.. ما عاش اللي يذل بنت زايد وبو خالد عايش.. إذا أنتم مو قد الكراسي والمناصب اللي أنتم جالسين عليها لا تتصلون.. أنا مش محتاجة.. مش محتاجة وأبو خالد موجود".

وكانت بدرية أعلنت عن اقترابها من التشرد من منزلها وإفلاسها، بعد تراجع أوضاعها المالية بشكل غير مسبوق، وصل لحد اقترابها من الطرد من منزلها بسبب تكاثر الديون عليها.

جدير بالذكر أن الفنانة الإماراتية، كانت تزوّجت وانفصلت أكثر من مرة، ولها ثلاثة أبناء ذكور، هما شيبان وأحمد وعيسى، وكانت أثارت الجدل منذ فترة بخوضها قصة حب جديدة، بجانب أنها ألمحت إلى خطبتها، دون أن تكشف عن هوية العريس.