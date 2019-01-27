مصدر أمني ينفي تلقي أي بلاغات بشأن حادث سرقة سعد الصغير

كشف مصدر أمنى مسئول، ان الأجهزة الأمنية بالقليوبية لم تتلق أى بلاغات رسمية بشأن قيام مجهولين بسرقة 3 شقق تابعين للفنان سعد الصغير.

واشار المصدر، الى ان الاجهزة الامنية لم تتوان فى فحص اى بلاغا يتقدم به أي مواطن مهما كان لأن أجهزة الشرطة هدفها خدمة المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

وكان المطرب الشعبي سعد الصغير، أعلن تعرضه لحادث سرقة 3 شقق يمتلكها في مدينة شبرا الخيمة.

وقال سعد الصغير، أن الشقق تم سرقتها وقت أن كان مسافرا للخارج وزوجته وابنائه مقيمون فى فيلته الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر وعادت زوجته بالصدفة لتفقد المنزل في شبرا الخيمة فاكتشفت أنه تعرض للسرقة.

وأَضاف الصغير، أن اللصوص لم يتركوا أي شيء وسرقوا الخزنة وكافة الفلوس الموجودة بها وكذلك سرقوا ساعات ماسية حصل عليها كهدايا و6 شاشات تليفزيون وأيضا بعض الأشياء من ممتلكات ابنته المخصصة لزواجها.

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