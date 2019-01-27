شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. مؤتمر صحفى لملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء 30 يناير بمركز الهناجر للفنون من الساعة الواحدة ظهرا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من الملتقى والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر 2019.

يذكر أن الدورة الأولى للملتقى والتي أقيمت في أكتوبر الماضي كانت تحت رعاية رئيس الجمهورية وبدعم من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، وقد لاقت نجاحا كبيرا على الصعيدين المحلي والدولي.

المؤتمر بحضور المخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى ود. سمر سعيد مدير الملتقى ونخبة من الفنانين والنقاد المهتمين بالمسرح الجامعي، وستقام ورشتان بالمهرجان في فن الكوميديا ديلارتي والتعبير الحركي ضمن فعاليات الملتقى وتقدمهما Maria Elena من إيطاليا و Nawal Abdelaziz من فرنسا .