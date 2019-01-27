شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد فى حلقة خاصة مع شيرين سليمان لبرنامج "عين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة خاصة لبرنامج "عين" على قناة الحياة، تستضيف المذيعة شيرين سليمان يوم الأربعاء، الساعة الـ11 مساء، النجمة دينا فؤاد للتحدث عن آخر أعمالها وتكشف تفاصيل عملها القادم.



دينا فؤاد مع فريق عمل برنامج عين علي الحياة

كما تتحدث عن تجربتين سينمائيتين تخوضهما الفترة المقبلة، وأهم المحطات السينمائية في مشوارها كما تتحدث ولأول مرة عن أسرتها ورأيها في عدة قضايا فنية .

برنامج "عين" يذاع على قناة الحياة يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في الـ11 مساء، ويعاد الثلاثاء والأربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا والخميس والجمعة الساعة الخامسة مساء والسبت الساعة الثالثة صباحا.