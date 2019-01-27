شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يبدأ تصوير مسلسله "لمس أكتاف" لعرضه فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم ياسر جلال تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "لمس أكتاف"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى.

ومن المقرر أن يجتمع أبطال المسلسل اليوم داخل إحدى المراكب النيلية فى منطقة إمبابة لتقطيع التورتة والاحتفال ببدء التصوير، والتقاط الصور التذكارية معاً.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار الإثارة والتشويق وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل فى العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر وهو للمؤلف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال والفنان فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، حيث انتهى مؤلف العمل هانى سرحان من كتابة 50% من أحداث العمل الذى يدور فى إطار من الدراما المشوقة.