بالصور.. ديانا كرزون تتألق بالأزرق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.
وظهرت "ديانا" في الصور بفستان أزرق أنيق وطقم ألماس، وعلقت: "يقال أن من تشعر به يشعر بك أيضا، لغة الأروح لا تخطئ".
يذكر أن ديانا كرزون حلت ضيفة مساء الخميس الماضي، على برنامج "شريط كوكتيل" مع الفنان هشام عباس.
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