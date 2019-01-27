بالصور.. ديانا كرزون تتألق بالأزرق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وظهرت "ديانا" في الصور بفستان أزرق أنيق وطقم ألماس، وعلقت: "يقال أن من تشعر به يشعر بك أيضا، لغة الأروح لا تخطئ".

يذكر أن ديانا كرزون حلت ضيفة مساء الخميس الماضي، على برنامج "شريط كوكتيل" مع الفنان هشام عباس.