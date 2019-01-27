الليلة.. عرض "بلاش تبوسني" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأحد فيلم "بلاش تبوسني" للمخرج أحمد عامر، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية.

وعقب انتهاء عرض الفيلم، تُقام ندوة يديرها الناقد محمد نصر، بحضور الفنانة سلوى محمد علي، ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والذي يظهر ضمن أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية.

وكان مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، افتتح أمس فعاليات الدورة الجديدة، في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية تحت شعار "نحو سينما مصرية"، بحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج السينمائي هاني لاشين، وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، والناقدة خيرية البشلاوي، والناقدة الموسيقية رانيا يحيى، والمخرج شريف مندور، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير السينمائي الدكتور محسن أحمد، والدكتور محمود محسن مهندس الديكور، والمخرجة هالة خليل والدكتور وليد سيف الناقد السينمائي.

وشهد الحفل تكريم منتجي الأفلام الثمانية التي تم اختيارها من خلال استفتاء الجمعية من بين 36 فيلمًا عُرضت طوال العام الماضي؛ لتتنافس على جوائز الجمعية، وتسلم المنتج أمين حسين شهادة فيلم "يوم الدين" بالنيابة عن المنتج محمد حفظي، بينما تسلم المنتج ياسر شفيعي شهادات تقدير فيلمي "طلق صناعي" و"تراب الماس"، وحضر المنتج محمد السبكي ليتسلم شهادة تقدير فيلم "حرب كرموز"، أما المنتج ومدير التصوير عبدالسلام موسى فحصل على شهادة التقدير الخاصة بفيلم "زهرة الصبار".

وبعد تسليم الشهادات تم عرض أول أفلام المهرجان "طلق صناعي"، بحضور صُناع الفيلم: المخرج خالد دياب والسيناريست محمد دياب وشيرين دياب والفنان مصطفى خاطر.

ومن المقرر أن يتم تكريم أسماء رواد الصناعة السينمائية، إلى جانب عدد من الفنانين، وهم "المخرج الراحل كمال سليم رائد الواقعية في السينما المصرية، والممثل القدير الراحل شفيق نور الدين، واسم كاتب السيناريو يوسف جوهر، الفنانة ليلى علوي، والفنان يحيى الفخراني، والمخرج جلال الشرقاوي، وكاتب السيناريو فاروق صبري، ومهندس الديكور محمود محسن، والناقد السينمائي أمير العمري، مدير التصوير نانسي عبدالفتاح، وذلك يوم السبت 9 فبراير مع توزيع الجوائز في حفل ختام المهرجان.