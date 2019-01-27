إيرادات السبت.. "نادي الرجال السري" يواصل تفوقه و"قرمط بيتمرمط" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة بين 7 أفلام، هي: "نادي الرجال السري"، "122"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "الضيف"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا". وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس السبت 26 يناير، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 2 مليون و775 ألفًا و93 جنيهًا.

وكشف في الصفحات التالية ما حققه كل فيلم..