مسلسلات رمضان تتسبب في تأجيل تصوير "حظر تجول" لإلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أمير رمسيس، إنه يواصل التحضير لفيلمه الجديد "حظر تجول"، واختيار باقي أبطال الفيلم، إلى جانب الفنانة إلهام شاهين، إذ من المقرر انطلاق تصويره عقب عيد الفطر المبارك.

وأرجع رمسيس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، سبب تأجيل تصوير الفيلم كل هذه الفترة إلى انشغال الفنانين وعدد كبير من الفنيين الذين يعملون معه، في تصوير الأعمال التليفزيونية المقرر عرضها في السباق الرمضاني لعام 2019.

جدير بالذكر أن أمير رمسيس قدم في 2016 فيلم "خانة اليك"، بطولة محمد فراج، محمد شاهين، أمينة خليل، نبيل عيسى، عمر السعيد، ورامز أمير.