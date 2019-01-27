بالفيديو: هاني شاكر و وائل جسّار يضيئان مسرح المجاز في الشارقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - قدم الفنانان هاني شاكر و وائل جسار حفلاً غنائياً ساهراً على مسرح المجاز بالشارقة، أول أمس -الجمعة-، قدما من خلاله مجموعة من أجمل أغانيهما التي يحبها الجمهور، وسط حضور وصل لما يقرب من 2000 شخص حرصوا على الحضور مبكراً من أجل الإستمتاع بالنجمين الكبيرين.



واستهلّ الفنان اللبناني وائل جسّار، الحفل بحفاوة كبيرة من جمهوره الذي استقبله بالتحية والتصفيق، وبعد موجة الترحيب الحارّ من الجمهور، وجه جسّار تحية لإمارة الشارقة والحضور وإدارة المسرح على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ليبدأ النصف الأول من الأمسية الغنائية بتقديم باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي نالت محبة وتقدير الجمهور، ليشدوا بأغنيات "غريبة الناس"، و"بالصدفة شفتو"، و"جرح الماضي"، و"بتسأليني"، "نخّبي ليه"، و"بتوحشيني"، و"مشيت خلاص"وغيرها.



واستهل أمير الغناء العربي، هاني شاكر النصف الثاني من الأمسية بتقديم تحية لإمارة الشارقة عبّر من خلالها عن سعادة كبيرة لتواجده لأول مرة في الإمارة، ليبدأ بتقديم وصلة من الأغاني الجميلة التي أشبعها إحساس بصوته العذب، أبدع في تقديمها على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شكّل حضوره لوحة متناغمة، لينتقل بعدها إلى دعوة الفنان اللبناني وائل جسّار ويقدما معاً أغنية الفنان الكبير سيّد مكاوي "ماتفوتنيش أنا وحدي"، في أداء ذكّر بأيام الزمن الجميل.



وواصل أمير الغناء العربي غناء باقة متنوعة من أعماله الجديدة والقديمة، مثل "أمرك"، و"أغلى بشر"، و"ياريتني"، و "يا هلي"، وغيرها من الأعمال المتميزة، ليفاجأ الجمهور بعدها بتقديم أغنيته الجديدة "شكراً" لأول مرة في حفل مباشر، ويدعوا الفنانة المصرية الصاعدة "همسة أركان فؤاد" ابنة كلّ من الفنانة نادية مصطفى والمطرب أركان فؤاد، ويحتفي بها وبموهبتها بأداء ثنائي لأغنية "أنا قلبي ليك" التي كان قد غناها مع الفنانة شيرين، ولاقت استحساناً كبيراً من الجمهور.



ويستضيف مسرح المجاز خلال الفترة من 25 يناير وحتى 1 مارس المقبل حفلات غنائية منتظرة لنخبة من نجوم الغناء العربي تضم كل من الفنانين اللبناني راغب علامة، والفلسطيني محمد عسّاف، والفنان الكويتي نبيل شعيل، فيما يشاركه النجم الإماراتي عيضة المنهالي، والفنان ماجد المهندس، ترافقه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ضمن سهرات استثنائية في الهواء الطلق.



