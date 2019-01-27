جوري خان تشعل تويتر بصور ابنها ابرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - أشعلت جوري خان Gauri Khan زوجة النجم شاروخان توتير بعد نشر صور لطفلها الصغير ابرام ، حيث أثارت موجة من التعليقات المعبرة عن محبة الناس وإعجابهم بابرام.



ابرام ابن شاروخان Shah Rukh Khan وجوري الذي لفت الأنظار بجاذبيته وجماله، استطاع أن يسرق انتباه معجبي والدته أثناء الخروج معها في جولة تسوق في أحد متاجر مدينة مومباي.



وتلقى ابرام، الذي سيبلغ عامه السادس، على صورته بصحبة والدته كما هائلا من التعليقات وانقسمت لنصفين، بعضهم أكد أنه يشبه والدته والآخوين أكدوا أنه يشبه والده ملك الرومانسية في بوليوود. تابعي ايضا: شاروخان: لهذا السبب تزوجت في عمر مبكر



من ناحية أخرى، ابنة شاروخان، سوهانا خان، التي تعد واحدة من أكثر أبناء نجوم بوليوود شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت مؤخراً الجدل بعدما تم نشر فيديو لها وهي في حمام السباحة وترتدي المايوه، وتلعب مع كلب.



سوهانا تدرس حاليًا في لندن، ويتم رصدها أحيانًا في مومباي، وفي حديث لشاروخان في مهرجان كولكاتا السينمائي، قال عن سوهانا: "سأكون صادقًا، ابنتي أجمل فتاة في العالم، ولا يمكن لأحد أن يقول لي غير ذلك." 5

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