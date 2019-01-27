ما هو الوضع الصحي لـ جان يمان بعد خضوعه لعملية في عينيه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 03:00 مساءً - بعد انطلاق تساؤلات البعض حول ارتدائه الدائم للنظارة الشمسية حتى خلال تصويره مشاهد عدة في مسلسله الرومانسي "الطائر المبكر" مع الممثلة السمراء ديميت أوزديمير، أعلن الممثل التركي الوسيم جان يمان الشهير بجان في "الطائر المبكر" عن خضوعه لعملية جراحية عاجلة في عينيه،وأنه مضطر لارتداء نظارة لأسبوعين على الأقل لعدم إحساسه بالراحة بدونها لعدم مضي فترة طويلة على عمليته. وحرصاً منه على سلامة عينيه،يحاول حمايتهما عبر ارتدائه النظارة حتى يشفى تماماً من آثار العملية.



وشكر جمهوره على سؤالهم عن صحته،واهتمامهم به.



ويحقق جان يمان بمسلسله الرومانسي الكوميدي "الطائر المبكر" نسبة مشاهدة جيدة،وحققت ثنائيته الرومانسية الدرامية مع ديميت أوزديمير قبولاً جماهيرياً كبيراً لدى متابعيه العرب والأتراك.



من جهة أخرى زاد ثراء جان يمان بعد بيعه شققه الإستثمارية في منطقتيّ"بيوأوغلو" و"بشيكتاش" التي استثمر أمواله من الفن والإعلانات بها،ثم باعها في أواخر عام 2018 الماضي،وحقق ربحا مجزياً ،ما جعله يقرر الإستمرار في هذا المجال لكن بحذر أكثر حفاظاً على رأسماله الأصلي.

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