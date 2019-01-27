شاهد.. مسلسل الطائر المبكر الحلقة 27.. جان يشعل مواقع التواصل بعرض زواجه من سنام

ابطال مسلسل الطائر المبكر

كتبت - إيمان العوضي :

تصدرت الحلقة 27 من المسلسل التركي الشهير "الطائر المبكر"، التي عُرضت بعد فترة توقف كبيرة، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل بالسعودية، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة.

وشهدت أحداث الحلقة ال27، من المسلسل دخول سنام فى صدمة بعد معرفة أن هويما هى والدة حبيبها جان وتحاول ان تشرح لجان سبب تعارفها السئ بوالدته، وتنقلب حياة جان عند عودتها

بعد عدة سنوات و يريد البقاء بعيدا عنها فيبدأ بالعيش فى بيت الجبل، ويندهش ايمرة أيضا بسبب عودة والدته ويدعم أخوه.

وفي الوقت الذي يبدأ فيه جان بالتحضيرات لعرض الزواج على المرأة الوحيدة التى يحبها و يثق بها، تحاول سنام التى لا تعلم بأي شيء

استغلال أى فرصة لكى تصارح جان بالأكاذيب التى تعذب ضميرها.

يذكر أن مسلسل "الطائر المبكر"، يدور حول سينام شابة طموحة ونشيطة ومفعمة بالحيوية منذ أن كانت صغيرة تولت إدارة محل البقالة الخاص بوالدها بدل منه بسبب مرضه، وعندما تسمع سينام من اختها أن الجريدة التي تعمل فيها بحاجة الي موظفين جدد، فتدخل سينام الشركة وتعمل فيها وتبدأ العديد من الأحداث في الوقوع مع بطل المسلسل جان يامان الذي يقع في حبها.