وفاة والدة المخرج حسين كمال

كتبت - إيمان محمد أعلن المخرج حسني صالح، عن وفاة والده المخرج حسين كمال، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "صالح" عبر صفحته قائلًا :" إنّا لله وإنّا اليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله والدة المخرج حسين كمال.. أرجو الدعاء لها بالرحمة إنّا لله وإنّا اليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله والدة المخرج حسين كمال.. أرجو الدعاء لها بالرحمةوالمغفرة". ويذكر أن المخرج حسين كمال من أهم مخرجي السينما التقليدية التجارية المصرية وله حوالي 30 فيلمًا تعد من علامات السينما المصرية، درس في معهد باريس للسينما، ثم درس الإخراج المسرحي والدراما في روما.

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