نرمين ماهر تنضم لفريق عمل "فكرة بمليون جنيه"

كتبت - إيمان محمد

انضمت الفنانة نرمين ماهر، لفريق عمل مسلسل "فكرة بمليون جنيه"

، الذي من المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.

ويذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه"

بطولة علي ربيع، وصابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملكقورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي عبد المقصود، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح.