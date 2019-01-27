نرمين ماهر تنضم لفريق عمل "فكرة بمليون جنيه"

كتبت - إيمان محمد
انضمت الفنانة نرمين ماهر، لفريق عمل مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي من المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل.
ويذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه"بطولة علي ربيع، وصابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك
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