بالفيديو.. دوا ليبا تكسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام

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كسرت النجمة العالمية دوا ليبا، حاجز الـ 6 مليون مشاهدة في ثلاث أيام، وذلك منذ طرحها كليب أغنية "Swan Song"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الكليب من فيلم "Alita:Battle Angel"، و من المقرر أن يعرض الفيلم بجميع دور العرض يوم الخميس الموافق 14 فبراير المقبل.
يذكر أن المطربة العالمية دوا ليبا ولدت في أغسطس
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