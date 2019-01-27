بالفيديو.. دوا ليبا تكسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام

دوا ليبا

كتب - أحمد عمرو:

كسرت النجمة العالمية دوا ليبا، حاجز الـ 6 مليون مشاهدة في ثلاث أيام، وذلك منذ طرحها كليب أغنية "Swan Song"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الكليب من فيلم "Alita:

Battle Angel"، و من المقرر أن يعرض الفيلم بجميع دور العرض يوم الخميس الموافق 14 فبراير المقبل.

يذكر أن المطربة العالمية دوا ليبا ولدت في أغسطس

1995، بلندن لوالدين ألبانيين من كوسوفو بعد تركهم لمدينة بريشتينا في التسعينيات، وعمل والدها كمغني روك، ثم بدأت الفنانة دوا ليبا بتسجيل ونشر أغاني لها على يوتيوب ثم حققت حلمها بأن تصبح مغنية، و بعد فترة قصيرة من بدأت بالعمل كعارضة أزياء.