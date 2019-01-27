سلوي محمد علي وكمال عبدالعزيز في ضيافة مهرجان جمعية الفيلم

كتبت - دينا دياب

تقام مساء اليوم فعاليات اليوم الثاني للدورة 45 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بعرض فيلم "بلاش تبوسني" للمخرج أحمد عامر ويقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد محمد نصر، بحضور كل من الفنانة سلوي محمد علي ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والذي يظهر ضمن أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية.

وكان مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم قد افتتح بالأمس فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية تحت شعار نجوم سينما مصرية، بحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة ومسعد فودة نقيب السينمائيين وأعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج السينمائي هاني لاشين وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح وخيرية البشلاوي والناقدة الموسيقية رانيا يحيي، والمخرج شريف مندور ود.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون ومدير التصوير السينمائي د.محسن أحمد،

ود.محمود محسن مهندس الديكور والمخرجة هالة خليل ود. وليد سيف الناقد السينمائي حيث تم تقديمهم علي المسرح، بينما تغيبت الناقدة ماجدة خيرالله والمنتج الفني فاروق عبدالخالق لظروف خاصة.

كما تم تكريم منتجي الأفلام الثمانية التي تم اختيارها من خلال استفتاء الجمعية من بين 36 فيلمًا عرضت طوال العام الماضي لتتنافس علي جوائز الجمعية حيث تسلم المنتج أيمن حسين شهادة فيلم "يوم الدين" بالنيابة عن المنتج محمد حفظي بينما تسلم المنتج ياسر شفيعي شهادات تقديرفيلمي "طلق صناعي" و"تراب الماس"، بينما تسلم المنتج محمد السبكي شهادة تقدير فيلم "حرب كرموز" وأخيرًا تسلم المنتج ومدير التصوير عبدالسلام موسي شهادة التقدير الخاصة بفيلم "زهرة الصبار".

وبعد تسليم الشهادات تم عرض أول أفلام المهرجان "طلق صناعي"

وتم إقامة الندوة بحضور عدد من الجمهور وأدارها الناقد رامي المتولي ولكن في غياب تام عن النجوم الذين لم يحضروا الندوة بالرغم من تأكيدهم ومنهم المخرج خالد دياب والسيناريست محمد دياب وشيرين دياب والفنان مصطفي خاطر بدون إبداء أي أسباب.

وتشهد الدورة الـ45 تجديدًا عن الدورات السابقة حيث تم إنشاء صفحة للجمعية علي موقع التواصل الاجتماعي علي الفيسبوك، كما تم عرض برومو للمهرجان يضم الأفلام التي يتم عرضها في بداية مراسم الافتتاح وهو لأول مرة في تاريخ المهرجان وقام بتنفيذه المخرج عبدالرحمن نصر وجرافيك إنجي محمود.

كما تم استحداث تكريمات جديدة للرواد إذ سيتم تكريم المخرج كمال سليم رائد الواقعية في السينما المصرية، والممثل القدير شفيق نور الدين، وكاتب السيناريو يوسف جوهر، كما سيتم تكريم الفنانة ليلى علوي، ويحيى الفخراني، والمخرج جلال الشرقاوى بصفته أول من أعدّ رسالة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، وكاتب السيناريو فاروق صبري، ومهندس الديكور محمود محسن، والناقد السينمائى أمير العمرى، وأول مصورة سينمائية مدير التصوير نانسى عبدالفتاح وذلك يوم السبت 9 فبراير مع توزيع الجوائز فى حفل ختام المهرجان.