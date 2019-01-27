أم مصرية: “ابنتي عندها 7 سنين وبتسالني أسئلة محرجة عن جسمها “!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 27 يناير 2019 02:30 مساءً -

أشتكت سيدة مصرية من طرح ابنتها التي تبلغ من العمر سبع سنوات أسئلة وصفتها بالصعبة والمحرجة.

وقالت الام المصرية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو اديب على قناة “ام بي سي مصر”، ان طفلتها تسألها كيف ولدتها وتسألها عن اماكن معينة من جسمها.

وتابعت انها تحبز جدا تدريس الثقافة الجنسية من السنين الاولي في المدارس.