شيماء سيف تكشف للمرة الاولى سبب غريب لعدم حملها!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة في برنامج "انا وبنتي" مع النجم شريف منير وابنته اسما، وتميزت الحلقة بالاحاديث العفوية والضحك بسبب المواقف الطريفة واسلوب سيف الكوميدي الممتع في الرد.

وخلال الحلقة تم عرض مقطع فيديو لمقلب نفذته شيماء ضد زوجها، حيث وقفت له في الظلام وصاحت في وجهه، ليكون بذلك مفاجأة غير متوقعة لزوجها.

وأكدت شيماء انها اعتادت أن "تخض" زوجها كل يوم منذ زواجها، قائلة: "أنا 24 ساعة بخضه وأنا حاسة إني لقيت حد بطلع فيه كل الكبت".

وأعربت عن أمنيتها في انجاب الاطفال، موضحة انها لم تنجب الى الآن بسبب "الخضات" التي فعلتها في زوجها، حيث قالت بطرافة: "أنا كان نفسي أخلف بس ملحقناش، وكان لسه صغير وبعد الخض ده كله وأنا مكنتش أعرف وقولت لو أعرف كنت أجلت الخض لحد ما نخلف".