تايلور سويفت تغلق تطبيقها الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد عام من إطلاق التطبيق الإلكتروني The Swift Life، قررت النجمة تايلور سويفت إغلاق التطبيق الخاص بأخبارها الفنية، الذي تقدم من خلاله أخبارها الخاصة لمتابعيها.

واللافت أن قرار سويفت جاء بعد أسابيع قليلة على قرار مماثل اتخذه عدد من أبرز نجوم هوليوود بإغلاق تطبيقاتهم الإلكترونية الخاصة التي يقدمون من خلالها أخبارهم الشخصية. ومن هؤلاء النجوم كيم كارداشيان وشقيقاتها.

يذكر أن تطبيق The Swift Life تم إطلاقه في 15 ديسمبر 2017، وكان يسمح بشراء ملصقات Taymoji والنفاذ إلى صور وبطاقات ومقاطع فيديو استثنائية. كما كان بمثابة ملتقى إبداعي يتيح التواصل بين تايلور ومعجبيها بطريقة تفاعلية فريدة.

تولت ابتكار ذلك التطبيق شركة Glu الرائدة في الألعاب والبرامج الالكترونية، والتي ابتكرت أيضاً تطبيق Hollywood للنجمة كيم كارداشيان.