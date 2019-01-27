في 4 أيام.. "نادي الرجال السري" يقترب من 9 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 23 يناير، فيلم "نادي الرجال السري" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

ونجح الفيلم منذ طرحه في الحصول على المركز الأول، ليزيح فيلم "122" بطولة الفنان طارق لطفي عن صدارة شباك التذاكر، وحقق في رابع أيام عرضه 2 مليون و20 ألفًا و498 جنيهًا، لتصل إيراداته في أربعة أيام إلى 8 ملايين و878 ألفًا و983 جنيهًا.

"نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، نسرين طافش، بيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله.