أمير رمسيس لـ"الخليج 365": وفد من "الجونة السينمائي" يستعد لحضور مهرجان برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، المخرج أمير رمسيس، إن الاستعدادات الخاصة بالدورة الثالثة من المهرجان بدأت بالفعل بعد انتهاء دورته الثانية بوقت قصير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بدأنا طبعًا بعد الدورة الثانية في التفكير بشكل جديد والبحث عن الأفلام"، مؤكدًا أنه من المقرر سفر وفد من المهرجان خلال 10 أيام لحضور فعاليات الدورة الـ69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي؛ لمشاهدة الأفلام الجديدة.

وتابع "كذلك سنهتم بالتواجد في المهرجانات السينمائية الأخرى، التي من المقرر انعقادها في الفترة المُقبلة، الشغل على قدم وساق".

يُذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انعقادها في الثلث الأخير من شهر سبتمبر المُقبل، بمنتج الجونة على شاطئ البحر الأحمر.