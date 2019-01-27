- 1/2
- 2/2
بدأت الفنانة بلقيس أحمد، إستعدادها للغناء أمام جمهور المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، في حفل ضخم وعالمي بدعم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019.
يشار إلي أن الحفل يقام في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، بالمنطقة الترفيهيه، والتي تأتي ضمن الفعاليات المصاحِبة
وتأتي وصلة الفنانة بلقيس من تنظيم "سيمفوني أيفنت" والتي ساهمت بشكل كبير في عملية تجهيز وتنظيم جميع ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالفنانة
وروجت بلقيس لحفلها عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي، طالة من متابعيها إختيار الأغنيات التي يفضلون غنائها في الحفل العالمي، لتضعها ضمن برنامجها الغنائي، معربة عن سعادتها لإختيارها ضمن النجوم العالميين في هذه الإحتفالية الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. بلقيس فتحي في حفل عالمي بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.