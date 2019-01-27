الجمعة.. بلقيس فتحي في حفل عالمي بالسعودية

بلقيس فتحي

كتبت - إيمان العوضي :

بدأت الفنانة بلقيس أحمد، إستعدادها للغناء أمام جمهور المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، في حفل ضخم وعالمي بدعم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019.

يشار إلي أن الحفل يقام في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية، بالمنطقة الترفيهيه، والتي تأتي ضمن الفعاليات المصاحِبة

للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، وبمشاركة النجم العالمي شون بول الى جانب عدد من الفنانين العالميين.



وتأتي وصلة الفنانة بلقيس من تنظيم "سيمفوني أيفنت" والتي ساهمت بشكل كبير في عملية تجهيز وتنظيم جميع ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالفنانة

وفرقتها وجميع كادرها الإداري والإعلامي، واضعة نصب عينها تقديم حفلًا على غرار الحفلة الكبيرة التي أقامتها للنساء فقط في مدينة جدة قبل عام تقريباً كأول حفل نسائي بالسعودية.

وروجت بلقيس لحفلها عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي، طالة من متابعيها إختيار الأغنيات التي يفضلون غنائها في الحفل العالمي، لتضعها ضمن برنامجها الغنائي، معربة عن سعادتها لإختيارها ضمن النجوم العالميين في هذه الإحتفالية الكبيرة.

