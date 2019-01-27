شاهد.. محمد إمام يسخر من نفسه بسبب لص بغداد

محمد امام

كتبت - إيمان العوضي :

نشر الفنان محمد إمام صوره له من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، وسخر من نفسه بسببها، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سخر إمام من نفسه بسبب ظهوره في الصورة حيث أخرج لسانه دون وعي منه بسبب تركيزه الشديد، وعلق قائلًا: "مش عارف ليه دايماً وانا مركز بطلع لساني"،

وشبهه الكثير من متابعيه في ذلك الموقف بالوالده الفنان عادل إمام.يذكر أن فيلم لص بغداد محمد إمام، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر ابراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي.