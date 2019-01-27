- 1/2
- 2/2
نشر الفنان محمد إمام صوره له من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، وسخر من نفسه بسببها، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
سخر إمام من نفسه بسبب ظهوره في الصورة حيث أخرج لسانه دون وعي منه بسبب تركيزه الشديد، وعلق قائلًا: "مش عارف ليه دايماً وانا مركز بطلع لساني"،
يذكر أن فيلم لص بغداد محمد إمام، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر ابراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد إمام يسخر من نفسه بسبب لص بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.