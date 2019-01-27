الثلاثاء.. ورشة اراجوز وعروض للسيرك وكارتون بأجازة سعيدة

مهرجان أجازة سعيدة كتبت - إيمان العوضي : ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مهرجان "أجازة سعيدة" بمناسبة أجازة نصف العام بساحة الهناجر للأطفال من سن 6 وحتي 15 عاما ، وتستمر حتي 31 يناير الجارى.

تستمر فعاليات مهرجان أجازة سعيدة حتي يوم الثلاثاء 29 يناير، وبشكل مجاني وتشمل: ورشة أراجوز وخيال ظل

كما يقدم السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عروضه، ويعرض نادي سينما الكارتون المصري عدد من الإفلام تحت إشراف المخرجة عطية خيري.

يناير الجارى.تستمر فعاليات مهرجان أجازة سعيدة حتي يوم الثلاثاء 29 يناير، وبشكل مجاني وتشمل: ورشة أراجوز وخيال ظلتحت إشراف علي ابو زيد، مصطفي الصباغ، و محمود حنفي.كما يقدم السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عروضه، ويعرض نادي سينما الكارتون المصري عدد من الإفلام تحت إشراف المخرجة عطية خيري.

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