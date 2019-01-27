الأربعاء.. بصمة إبداع يحتفي بالفنان علاء ولي الدين في ذكرى وفاته

كتبت - إيمان محمد

يحتفى حفل وملتقى بصمة إبداع بذكرى الراحل الفنان علاء ولى الدين والذى يعد أحد المبدعين على مدار مشواره الفنى ومن خلال تقديمه لأعمال فنية أسرت قلوب محبيه وجعلته نموذجا للإبداع الفنى، وذلك فى إطار الاهتمام بدعم المبدعين من ذوي

الاحتياجات الخاصة والمبتكرين.

وتقام الدورة الأولى من الملتقى بأحد فنادق القاهرة الأربعاء القادم 30 يناير وسط كوكبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة ومن المقرر أن يتم تكريم خاص للفنان علاء ولى

الدين فى ذكرى وفاته.

ويعد حفل بصمة إبداع الأول من نوعه الذى يكرم المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمبتكرين بالإضافة لتكريم المبدعين فى المجال الفنى والرياضى والإعلامى مؤكدا أن لكل مبدع الحق فى تكريمه والاحتفاء به.

الحفل يقام برعاية وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتضامن الاجتماعى، ومن المقرر أن وتقدم الحفل الإعلامية هبة الأباصيرى.