تعرّف على عروض البيت الفني للمسرح

كتبت - إيمان محمد

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومنها على مسرح السلام بقصر العيني "شهد الصبار"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، بطولة فلك نور، طارق كامل، محمد سمير، أحمد فرغلي، رانا رجب، إسراء حامد، حسام موسى، غناء حسناء كمال وباسم عبدالعزيز ، ديكور وملابس وائل عبدالله، موسيقى وألحان باسم عبدالعزيز، استعراضات شريف راضي، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف وأشعار على أبو سالم، إخراج وليد الولي.

بينما يعرض على مسرح ملك برمسيس "جاري التحميل"، وذلك

في تمام الساعة السابعة مساءً،

يستعرض العرض أنماطًا إنسانية عدة على مر التاريخ وعلاقتها بالحاضر، وفكرة الانعزال التي تسيطر على المجتمع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المسيطرة على حياتهم، بطولة ياسر صادق، رامى نادر، مروان عثمان، محمد أمين، ليلة نبيل، مالك العلي، براء عسل، زيزو، ريم عبدالحليم، نرمين نبيل، موسيقى وألحان محمد شحاتة، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو،

مادة فيلمية محمود صلاح، وياسر عطيه، تأليف وأشعار سامح عثمان، إخراج سامح الحضري.

أسعار التذاكر : ٢٠، ٣٠ جنيهًا.

وضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للعلاقات الدولية، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

فيما يعرض "الحكاية روح" الساعة السابعة مساءً، يستعرض سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي وطه حسين، وغيرهم من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتهم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر والعالم العربي التي لا تنسى.. بطولة رحمة، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، إستعراضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، العرض، تأليف وأشعار مصطفى زيكو، وإخراج محمد متولي.