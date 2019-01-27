بالفيديو.. ماجي بو غصن تدعو الجمهور لمشاركتها افتتاح فيلم تايم أوت

ماجي بو غصن كتبت - إيمان العوضي : دعت الفنانة ماجي بو غصن جمهورها ورجال الصحافة والإعلام بالأردن لمشاركتها، وكل طاقم العمل، افتتاح فيلم "تايم أوت"، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر". "تويتر". وعلقت ماجي على الفيديو قائلة: "وصلنا للأردن.. ناطرتكن بمدينة عمان بـالأردن لنحضر فيلم تايم أوت سوا.. الجمعة 1 فبراير بتاج مول.. تاج



يذكر أنه يشارك ماغي بو غصن بطولة فيلم "تايم أوت"، كل من: يورغو شلهوب، وسام صباغ، بيار جامجيان، كريستيان الزغبي، سمارة نهرا، تأليف كلود صليبا، وإخراج رامي حنا.

سينما الساعة ٧ مساءً.. متشوقة كتير، إلتقي فيكن يا أحلى ناس بالأردن".يذكر أنه يشارك ماغي بو غصن بطولة فيلم "تايم أوت"، كل من: يورغو شلهوب، وسام صباغ، بيار جامجيان، كريستيان الزغبي، سمارة نهرا، تأليف كلود صليبا، وإخراج رامي حنا.

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