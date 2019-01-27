محمد صبحي رئيسًا للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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يرأس النجم القدير محمد صبحي اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الرابعة التي ستنطلق يوم 1 أبريل القادم وتستمر حتي يوم 7 من نفس الشهر.
وخلال الأسبوع الماضي جمع لقاء مطول بين المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والفنان الكبير محمد صبحي لوضع كافة تصورات الدورة المقبلة وتحديد أسماء المكرمين ولجنان التحكيم المختلفة وكافة تفاصيل الدورة الرابعة.
وعبر المخرج مازن الغرباوي عن سعادته بوجود الفنان الكبير محمد صبحي في رئاسة اللجنة العليا للمهرجان وقال : من المؤكد أنها إضافة جديدة لأن محمد صبحي قيمة وقامة كبيرة في عالم المسرح وأستاذ تعلمنا منه الكثير ومازال مسرحه يحمل القيمة والمتعة في نفس الوقت وقد تشرفنا به في الدورة الثالثة وتم تكريمهبها وكانت تحمل اسمه.
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح
ويذكر ان مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح
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