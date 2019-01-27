محمد صبحي رئيسًا للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كتبت - إيمان محمد يرأس النجم القدير محمد صبحي اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الرابعة التي ستنطلق يوم 1 أبريل القادم وتستمر حتي يوم 7 من نفس الشهر. وخلال الأسبوع الماضي جمع لقاء مطول بين المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والفنان الكبير محمد صبحي لوضع كافة تصورات الدورة المقبلة وتحديد أسماء المكرمين ولجنان التحكيم المختلفة وكافة تفاصيل الدورة الرابعة. وعبر المخرج مازن الغرباوي عن سعادته بوجود الفنان الكبير محمد صبحي في رئاسة اللجنة العليا للمهرجان وقال : من المؤكد أنها إضافة جديدة لأن محمد صبحي قيمة وقامة كبيرة في عالم المسرح وأستاذ تعلمنا منه الكثير ومازال مسرحه يحمل القيمة والمتعة في نفس الوقت وقد تشرفنا به في الدورة الثالثة وتم تكريمهبها وكانت تحمل اسمه. مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب وتديره تنفيذيا الدكتورة انجي البستاوي وتباشر ادارة المهرجان حاليا اجتماعاتها مع النجم محمد صبحي رئيس المهرجان لإعادة تشكيل اللجنة العليا للمهرجان، وتشكيل لجان المهرجان المختلفة. ويذكر ان مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى كان قد اطلق استمارة المشاركة فى دورته الرابعة وحددت إدارة المهرجان يوم 15 فبراير 2019 كآخر موعد لتلقى طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، ووضع المهرجان عبر موقعه الرسمى نسختين من الاستمارة الأولى باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

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