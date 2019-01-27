شاهد.. خالد سرحان يروج لمسلسله الجديد "قيد عائلي"

الفنان خالد سرحان كتبت-مي صادق روج الفنان خالد سرحان لمسلسله الجديد "قيد عائلي"، عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلنًا موعد عرض المسلسل، من خلال نشر البوستر الدعائي، قائلا: "قيد عائلي.. فبراير ٢٠١٩". "قيد عائلي.. فبراير ٢٠١٩". يذكر أن "قيد عائلي" مسلسل يتكون من ٤٥ حلقة، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج مجموعة "فنون مصر".

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