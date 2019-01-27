طفلة سعودية تثير الجدل بسبب رقصة في مهرجان الأحساء للتمور!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 27 يناير 2019 12:55 مساءً -

أصدرت أمانة الإحساء بالمنطقة الشرقية في السعودية بيانًا توضيحًا بشأن مقطع فيديو لفقرة راقصة تمثيلية في حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، أثار ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

واعتبر نشطاء الحركات التي أدتها طفلة خلال فقرة بحفل الافتتاح تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، فيما أكدت أمانة الأحساء أن الحركة التعبيرية التي قامت بها الطفلة هي بالأصل من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثًا، وتُعبر عن طلب الفزعة والنخوة.

وقالت الأمانة في بيان صحفي “إشارة إلى ما تم تداوله من تفسير خاطئ جانب الصواب حول إحدى الفقرات التمثيلية في عرض تقديمي لقصيدة (نجمة عرب) المُنشدة، ضمن فقرات حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية”.

وأضافت “ولبيان ذلك وتوضيحه، نؤكد أن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة وتتهم المهرجان بإشاعة ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي الكريم، منافٍ للصحة، وأن ما تم عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تُعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي والشكر الكبير لأمير المنطقة نظير ما قدمه في خدمة الأحساء والوطن”.

وأوضحت الأمانة أن “تلك الحركة التعبيرية هي بالأصل من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثًا، وتُعبر عن طلب الفزعة والنخوة، وكذلك الفرح الكبير، مبينة أن “التي أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية طفلة في عمر الزهور، ومن خلال الأبيات التالية يتضح أن ما قامت بأدائه الطفلة هو كما أوضحناه سابقًا، وليس كما يتم تداوله بشكل خاطئ”.